ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）ではジャンプミスで涙を流したアンバー・グレン（米国）が今季自己ベストの１４７・５２点をマーク。合計２１４・９１で浮上した。ＳＰに続き、冒頭でトリプルアクセル（３回転ジャンプ）を成功。その後も次々とジャンプを降りていった。最後の３回転ループは着氷が乱れ