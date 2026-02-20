イリュージョニストのプリンセス天功が、俳優森田健作がパーソナリティーを務める2月22日のFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と3月日のニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。天功のスタートはアイドル活動だった。「朝風まりとしてデビュー（78年）したのが最初でした。私にとって2代目引田天功になったのは晴天の霹靂（へきれき）でした。まさかマジシャン、イリュージョ