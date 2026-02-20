俳優・桜井日奈子が、白洲迅主演のテレビ朝日系ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15／4月24日放送スタート）でヒロインを務めることが決定した。「ここまで悪い役は初めて」という本作では、髪の毛を20センチ切ったといい「そのくらい覚悟をもって演じます！」と決意を語っている。【写真】カワイイ…！ねこ店長を優しく撫でる桜井日奈子テレビ朝日の金曜ナイトドラマ枠に、主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子