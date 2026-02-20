俳優白洲迅（33）がテレビ朝日系「余命3ヶ月のサレ夫」（4月24日スタート、金曜午後11時15分）に主演し、桜井日奈子（28）と夫婦を演じることが19日、分かった。7年ぶりの共演となる。原作は累計1億ビュー超えのコミック。夫が余命宣告を受け、追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚する。息子の未来のため”サレ夫”が復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。不倫された側をサレ夫やサレ妻、不倫した側をシタ夫、シタ妻とする言い方を