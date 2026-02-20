「デコピンのとくべつないちにち」の表紙米大リーグの大谷翔平選手が、自ら愛犬デコピンの活躍を描いた絵本「デコピンのとくべつないちにち」（ファニー・リムさん絵）が20日、ポプラ社から発売された。自身が手がける初の絵本となり、大谷選手は「デコピンが特別である理由を今回、物語を通して伝えることができてうれしい」とコメントしている。大谷選手が、「ストーリーテラー」で投資家のマイケル・ブランクさんと共に文章