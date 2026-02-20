昨年7月に政治家を引退した山東昭子元参議院議長（83）が、52年ぶりに女優復帰することが19日、分かった。3月14日の舞台「銀河鉄道の夜にPART2」で国連難民高等弁務官の緒方貞子さん、同15日の「僕のモーツァルト」でオーストリア帝国ハプスブルク家の王妃マリア・テレジアを、ともに東京・サントリーホールで演じる。“女優山東昭子”に聞いた。【小谷野俊哉】◇◇◇金髪のカツラに赤いドレスのマリア・テレジアの