アメリカとイランによる核協議が続くなか、トランプ大統領はイランに対する大規模な軍事攻撃に踏み切るかどうか、「10日以内に分かるだろう」と述べました。アメリカトランプ大統領「我々はさらに踏み込む必要があるかもしれないが、合意ができるかもしれない。おそらく10日以内に分かるだろう」トランプ大統領は19日、イランとの核協議をめぐり、「イランの代表団とは良い関係だ」と述べ、「意味のある合意が必要だ。さもなけれ