ロックバンド・THE ALFEEがこのたび、12年に1度行われる行事「秩父札所午歳総開帳」（3月18日〜11月30日）とコラボレーションすることが決定した。【画像】THE ALFEEが巡礼者姿に！ポテくまくんとのコラボイラストベース・桜井賢の故郷「秩父」では、2025年12月、秩父夜祭とのコラボレーション「THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025」が開催され、地域全体がTHE ALFEE色に染まった。秩父地域との縁が深まる中、このたびのコ