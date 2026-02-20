俳優のディーン・フジオカ（45）が19日、都内で動画配信サービス「Lemino」のラインアップ発表会に出席した。JO1らを輩出したオーディション番組「PRODUCE101JAPAN」の第4弾のPR役を担う。自身は北米、香港、台湾、日本でデビューしており「4回新人を経験していますからね。積み上げてはゼロからやり直しの繰り返しでした」としみじみ。今回は韓国に滞在して番組の準備を進めてきたといい「これから韓国語を勉強したい」と