ソロアーティストのパク・ユチョン（39）が19日までに取材に応じ、大トリとして出演する23日開催のフェスイベント「ありがとう音楽FES2026」（大宮ソニックシティ）への思いを語った。昨年リリースのアルバム曲などを生バンドで披露予定。「個人で出るフェスは初ですし、自分のことを知らないお客さんの前でのステージは久々ですね。緊張感もありますが、楽しんでできるのではないかな」と意気込んだ。昨年は日本デビュー1周年を迎