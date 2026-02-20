ビビる大木（51）がTBS系連続ドラマ「未来のムスコ」（火曜午後10時）で、志田未来（32）演じる主人公・汐川未来のアルバイト先の上司・田中正和役を好演している。このほど日刊スポーツのインタビューに応じ、久々の俳優業へのやりがいを明かした。民放連ドラレギュラーは98年の日本テレビ系「お熱いのがお好き？」以来、実に28年ぶりだ。出演オファーに「ついにTBS、気付いちゃったなと。ありがたいですね。普段なかなかチャレン