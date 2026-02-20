20日（金）は、西日本や東日本の太平洋側では雲が多い空模様で、沿岸部では朝晩を中心に一時的に雨が降る可能性があります。また、東北北部から道南にかけては、夕方以降、所によりにわか雪やにわか雨があるでしょう。その他の地域はおおむね晴れる見込みです。日中の気温は関東を除く地域できのうより上がり、3月並みのところが多くなりそうです。三連休にかけてはさらに気温が上昇し、22日の最高気温は青森では平年より13℃高い1