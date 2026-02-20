歌手の倉木麻衣（43）が19日、東京ドームシティプリズムホールで20日に開幕する「名探偵コナン展」の開催セレモニーに出席した。数々の主題歌を担当してきた中で最も印象深い曲は2000年の「Secretofmyheart」。「当時17歳の高校生で、デビューしたてにもかかわらず、大好きなコナンの歌を歌わせていただけるということで、全ての運を使い切ってしまったと思った」と振り返った。3月29日まで。