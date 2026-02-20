「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、韓国７−１０カナダ」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）世界チームランク３位の韓国は同１位のカナダに敗れ、通算５勝４敗の５位で銀メダルを獲得した１８年平昌五輪以来２大会ぶりの４強入りを逃した。最終戦を前にプレーオフ圏内の３位タイだったが、５位に転落。無念の敗退に、選手たちは抱き合いながら涙に暮れた。試合後、スキップのキム・ウンジは