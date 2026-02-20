芸能界屈指のディズニーファンで、ディズニーとピクサーを心から愛する俳優・風間俊介が、ピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を圧倒的なスケールとクオリティーで再現した没入型体験イベント「ピクサーの世界展」のスペシャルサポーターに就任した。【写真】「ピクサーの世界展」の様子『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』の世界に圧倒的スケールで没入できる（7枚）■「すごい展示がやってくるんだよ