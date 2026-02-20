衝撃の圧勝劇が反響を呼んでいる。現地２月17日、アラブ湾岸カップサッカー連盟（AGCFF）に加盟する８か国の８クラブが参加するAGCFFガルフクラブ・チャンピオンズリーグのグループステージ最終節で、サウジアラビアの強豪アル・シャバブがイエメンのアル・タダムン・ハドラマウトとホームで対戦。なんと13−０の圧勝を飾り、準決勝進出を決めた。開始４分に昨季までバーンリーでプレーしていたMFジョシュ・ブラウンヒルのゴ