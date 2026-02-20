ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプでライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立ち、ストーンから中前安打、ベシアに空振り三振の２打数１安打だった。大谷はバッテリー組キャンプ初日の１３日（同１４日）にブルペン入り。前日１７日（同１８日）には、今キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、打者４人に１８球を投げて２三振を奪った。３月のワ