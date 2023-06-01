【9R】今年初戦の武雄F1（1月18〜20日）を制した勢いそのままに、続く高松G3（小松島開催、1月29日〜2月1日）を犬伏湧也マークから番手捲りを決め、記念初Vを飾った石原颯。直前の高知F1（10〜12日）も3日間BSを引っかけ特選1着→準決勝戦1着→決勝戦2着。決勝は果敢に逃げ番手の田尾駿介の優勝に貢献した。「マッサージに行けなかったせいか前回の高知は重く感じた。今回はバッチリ」血色も実にいい石原が一次予選で区切