浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を迎える。初日は5着と車券に絡むことができなかった地元の遠藤誠（51＝浜松）。レース後にリング交換を施して臨んだ2日目5Rは、10線1枠の位置を最大限に生かして6周回をまんまと逃げ切った。レース後は「展開が良かった」と息を弾ませていたが、シリーズ初白星をもぎ取って笑顔。「やったことはいい方向だったと思う。間違いなく初日よりは上向いた」とマシンを見つ