女優の大友花恋（26）が19日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後8・00）に出演。お祭りの定番に初挑戦した。今回は「キリヌキかまいまち浅草爆食ツアー」と題して放送され、かまいたちらが30分で楽しむ浅草グルメを紹介した。その中で出演者たちが金魚すくい対決をする場面があった。そこで大友は「一回もやったことない」と初挑戦だと明かすと、かまいたちらは「えぇー」「マジか」と驚いた。