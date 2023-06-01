演出・松尾スズキ、主演・間宮祥太朗による舞台、PARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』が、6・7月に東京、愛媛、大阪、北九州、仙台で上演されることが決まった。【写真】松尾スズキ演出『カッコーの巣の上で』期待感あおるメインビジュアル1960年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描いたケン・キージーの小説『カッコーの巣の上で』（1962年発表）。1975年にジャック・ニコルソン主演で映画化された。舞