◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子１５００メートルが行われ、日本記録保持者の山田和哉（ウェルネット）は１分４５秒５３で１２位だった。引退した兄・将矢さんの思いを背負い臨んだ初の五輪。今大会は３種目に出場した。レースを終え、「パシュート（団体追い抜き）や１０００（メートル）と比べて自分らしいいいいレースはできた。タイム自体はまだまだという思い