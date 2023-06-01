◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、日本からも多くの視聴者が見守った。日本人選手では、SPで中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（25＝シスメックス）が2位、千葉百音（20＝木下グループ）が4位と、表彰台独占を狙える展開だ。そんな会場に姿を現したの