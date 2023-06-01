気象台は、午前4時17分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町などに発表（雪崩注意報） 20日04:17時点富山県では、21日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、22日までなだれに、20日まで低温に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報