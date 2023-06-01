女優の大友花恋（26）が19日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後8・00）に出演。一番好きな和菓子を明かした。今回は「キリヌキかまいまち浅草爆食ツアー」と題して放送され、大友はかまいたち・濱家隆一と「食べながら観光」できる人力車ドライブスルーを堪能した。車夫が立ち寄ったお店に大友は「うわぁ！やったぁ！」と喜びの声をあげた。そのお店はイチゴスイーツ専門店「浅草苺座」。大友は