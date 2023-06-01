気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を津山市、真庭市、新庄村、鏡野町、西粟倉村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・津山市、真庭市、新庄村、鏡野町、西粟倉村に発表（雪崩注意報） 20日04:12時点南部では、20日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、22日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■津山市□なだれ注意報【発表