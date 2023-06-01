気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を大野市、勝山市、池田町、南越前町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市、池田町、南越前町に発表（雪崩注意報） 20日04:12時点嶺北では、22日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■大野市□なだれ注意報【発表】22日にかけて注意■勝山市□なだれ注意報【発表】22日にかけて注意■池田町□なだれ注意報【発表