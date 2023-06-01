本日もドル高が優勢となる中、ユーロドルは下値模索が続いており、１．１７ドル台での推移。２１日線を下放れる展開が続いているが、目先は１００日線が１．１６ドル台後半に来ており、目先の下値メドとして意識される。一方、ユーロ円は下げが一服しているものの、１８２円台前半での推移となっている。 本日はＥＣＢ理事のデマルコ・マルタ中銀総裁の発言が伝わっていたが、ユーロドルが１．２０ドルを