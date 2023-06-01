ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）の予定が決まった。１９日（日本時間２０日）、キャンプ地のフロリダ州ダンイーデンで、シュナイダー監督がオープン戦開幕となる２１日（同２２日）のフィリーズ戦から４試合となることを明かした。指揮官は「土曜日にサードで出る。変更もあり得るが、現時点では、来週の月曜日、水曜日、木曜日にプレーする」と語った。２戦目は、２３日（同２４日）本拠でのメッツ戦、３戦目は、２５