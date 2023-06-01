「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２２年北京五輪男子金メダリストのネイサン・チェン（２６）＝米国＝が観戦に訪れた。白いダウン姿で客席にいる様子が会場のビジョンに映し出されると、大歓声が起こった。ＳＮＳなどでは「ネーサン・チェンいるやん」」、「懐かしい〜！！金メダル取ったら引退は早いよ。もうちょっと見たかった」、「元気そうだ」、