HANAが、本日2月20日より全国放映されるいち髪の新CM『香りだけ残して、前へ。』篇に出演する。 （関連：羊文学、m-flo、HANA、Creepy Nuts、ちゃんみな、サカナクション出演『Spotify On Stage Tokyo 2025』初開催レポート） クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）が展開する“日本の髪を本質から考える”『いち髪』インバスヘアケアシリーズが、2月に全面リニューアル。あわせ