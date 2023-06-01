新潟アルビレックスBBは20日からアウェーで湘南との2連戦に臨む。前節の埼玉戦で攻守に活躍したPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）はつかんだ手応えをさらにパワーアップさせ、チームを今年に入ってから初となる同一カード2連勝に導く。埼玉戦の激闘の疲労も考慮されて17日の練習を休んでいたムトンボは、18日には復帰。ダンクシュートを決めるなどコンディションが回復し、言葉に責任感をにじませた。「延長戦で疲れた。み