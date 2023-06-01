アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は18日、東地区の1次リーグ全日程を終え、1位の町田は3月の決勝トーナメント1回戦で8位の江原（韓国）との対戦が決まった。2位の神戸はFCソウル（韓国）、3位の広島はジョホールDT（マレーシア）と対戦する。日本勢はアウェー、ホームの順に戦う。