【モデルプレス＝2026/02/20】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が、「いち髪」のCMキャラクターに就任。これを記念し、新CM「香りだけ残して、前へ。」篇が2026年2月20日から全国で放映される。【写真】HANA、和草あしらった個性的な姿◆HANA、新CM「香りだけ残して、前へ。」篇新・いち髪は、商品のリニューアルに伴い、「前に進もうとする女性を応援したい」という想いを、「香りだけ残して、前へ。」というメッセージで表現