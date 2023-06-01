【モデルプレス＝2026/02/20】嵐の二宮和也と俳優の賀来賢人が出演するahamoの新テレビCM第2弾「シンプる？ニノ×カク」篇が20日から全国放送開始。久々の共演となる2人が、CM楽曲にあわせたキャッチーなダンスで息の合った掛け合いを見せた。【写真】二宮和也＆賀来賢人、数年ぶり共演で息の合った首振りダンス◆二宮和也＆賀来賢人、CMで数年ぶりの共演ahamoは、複雑な割引条件がない、シンプルで分かりやすい料金体系を提供する