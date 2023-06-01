俳優の間宮祥太朗（３２）が、６月７日開幕の舞台「カッコーの巣の上で」（演出・松尾スズキ）で主演することが１９日、分かった。原作は米国人作家ケン・キージーの同名小説で、１９６０年代の精神病院を舞台に起こる人間模様が描かれ、７５年にジャック・ニコルソン主演で映画化。翌年の米アカデミー賞で主要５部門を独占した不朽の名作だ。６３年にブロードウェーで舞台化され、日本でもたびたび上演されてきた。間宮が演