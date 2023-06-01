なにわ男子・道枝駿佑（２３）が、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」の新イメージキャラクターに就任し、２０日から放送されるテレビＣＭに出演する。道枝は、来店客のコンタクトデビューに“瞳のプロフェッショナル”として寄り添う。実生活で「誰かに寄り添われた経験」について「メンバーの大西流星君が、僕がドラマで忙しくて大変な時に『みっちー、大丈夫？』と言ってくれたのがすごくうれしかった」と感謝。自身がデ