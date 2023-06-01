7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」の新イメージキャラクターに起用された。20日から放送される新テレビCM「アイシティ お客さま以上にお客さまを想う」篇、「アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ」篇に出演。本CMでは、道枝がアイシティのスタッフ役を演じ、コンタクトデビューを迎えるお客さんに寄り添いながら、丁寧にサポートする姿を描く。【別カット】カッコイイ…花を手に持つ道