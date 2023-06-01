世界7カ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員してきた没入型イベント『ピクサーの世界展』が、2026年3月20日から東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催される。本日2月20日午前10時から前売券の販売もスタート。スペシャルサポーターには、芸能界きってのディズニーファンとして知られる風間俊介が就任した。【別カット】『モンスターズ・インク』の世界にも！本展は、ピクサー・アニメーション・スタジオ作品の世界を圧倒的