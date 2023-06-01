5人組グループ・嵐の二宮和也と俳優の賀来賢人が、20日から放送される『ahamo』新テレビCM第2弾「シンプる？ニノ×カク」篇に出演する。今回、CM楽曲にあわせたキャッチーなダンスを通じて、同社のシンプルで明快なサービスの世界観を表現。メイキング映像やインタビュー映像に加えて、新テレビCM第1弾に出演中のアイナ・ジ・エンドとCocomiから届いた質問に、二宮と賀来が答える様子も公開する。【全身ショット】お似合いすぎる