俳優間宮祥太朗（32）が、舞台「カッコーの巣の上で」（6月7日〜29日、東京・PARCO劇場ほか）に主演することが19日、分かった。米俳優ジャック・ニコルソンが主演した映画の舞台版で、松尾スズキが演出を手がけ、坂東龍汰、皆川猿時、江口のりこが出演する。精神科病院を舞台に、患者の人間性まで統制する管理体制に反発する青年マクマーフィーを主人公に、人間の尊厳を取り戻そうとする姿や、周囲の人間たちに与える影響を描いた