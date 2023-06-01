日本テレビでは、全47試合独占ライブ配信するNetflixとタッグを組み、3月5日から18日まで「ワールドベースボールクラシック開幕特番」「ワールドベースボールクラシック詳報」など、全9番組を放送する。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手連日のニュース・情報番組でも大会を盛り上げ、渡辺謙＆二宮和也、元代表選手も続々、出演予定となっている。ほか、「ZIP!」「news zero」「Going！Sports&News」