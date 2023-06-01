なにわ男子の道枝駿佑（23）が、20日から放送されるコンタクトレンズ専門店「アイシティ」の新テレビCMに出演する。道枝がコンタクトデビューをする人々をサポートしていく姿が描かれる。自身は芸能活動を始めた小学校6年生でコンタクトデビューしたという。「最初は慣れなくてなかなかつけられず、家の洗面台で頑張ってつけて、集合時間に20〜30分遅れた思い出があります」と初々しい思い出を明かした。