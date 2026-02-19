Image: NASA, ESA, and M. Wong (University of California - Berkeley); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) 2023年11月8日の記事を編集して再掲載しています。木星。太陽系で太陽に5番目に近い大きな星。セーラームーンで言うと木野まことさん。木星といえば、オレンジと白っぽい縞模様をイメージしますが、ハッブル宇宙望遠鏡の目にはまったく違うように見