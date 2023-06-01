ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、今キャンプ2度目のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。今キャンプ2度目のライブBP登板で佐々木は2セット28球を投げ、2三振を奪い安打性0の好投を披露した。ストレートの最速は99マイル（約159.3キロ）を計測した。15日（同16日）に行ったライブBP初登板では3人の打者に対し計17球を投げて安打性1本、1奪三振。新球“ジャイロカッター”で2つの空振りを奪い