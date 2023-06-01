NY株式19日（NY時間13:11）（日本時間03:11） ダウ平均49277.22（-385.44-0.78%） ナスダック22636.14（-117.49-0.52%） CME日経平均先物56880（大証終比：-680-1.20%） 欧州株式19日終値 英FT100 10627.04（-59.14-0.55%） 独DAX 25043.57（-234.64-0.93%） 仏CAC40 8398.78（-30.25-0.36%） 米国債利回り 2年債 3.464（+0.004） 10年債 4.075（-0.008） 30年債 4.70