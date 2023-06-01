アメリカのトランプ大統領は19日、パレスチナ自治区ガザの再建を主導する「平和評議会」の初会合を開催し、アメリカが100億ドルを拠出するほか、そのほかの参加国で70億ドルを超える資金の拠出を明らかにしました。トランプ大統領：より良い未来は、まさにこの場から築かれる。アメリカは平和評議会のために100億ドルを拠出する。トランプ大統領が設立し、自ら議長を務める「平和評議会」の初会合に、サウジアラビアなど40カ国以上