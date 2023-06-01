男子1500メートル滑走する山田和哉。12位だった＝ミラノ（共同）19日のスピードスケート男子1500メートルで、山田和哉（ウェルネット）が1分45秒53で日本勢最高の12位だった。野々村太陽（博慈会）は1分46秒18で18位、蟻戸一永（ウェルネット）は1分47秒45で26位。寧忠岩（中国）が1分41秒98の五輪新記録で優勝し、この種目で中国勢初のメダルを獲得した。ストルツ（米国）が0秒77差で2位となり、500メートルと1000メートル