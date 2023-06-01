ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が19日（日本時間20日）、報道陣の取材に対応した。報道陣から岡本和真内野手について「予定どおり今週末プレーするのか？」と聞かれた指揮官は「そうだ。今週末は出場する」と出場を明言した。また「土曜日は三塁でプレーする予定だ」と、22日（同23日）のフィリーズ戦でのポジションも明かした。さらに「今のところ、土曜、月曜、水曜、そして来週木曜に出る計画になっている」と