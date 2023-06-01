◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)試合前の練習が行われ、日本代表の坂本花織選手、中井亜美選手、千葉百音選手の3人が、調整を行いました。日本勢で最初に登場した千葉百音選手(ショート4位)は、3連続ジャンプや3回転ジャンプなど全て成功。しなやかでダイナミックなステップシークエンスやスピンなどのエレメンツも決め、通し練習を終えた後は落ち着いた表情